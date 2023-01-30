В Україні розроблять нову систему контролю оборонних закупівель

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні розроблять оновлену систему закупівель для армії, яка збалансує дотримання таємності та публічний контроль.
За його словами, сьогодні, 30 січня, відбулася нарада у якій взяли участь Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужба, СБУ та ГБР. Головною темою обговорень були закупівлі Міноборони.
Шмигаль додав, що для реалізації такого завдання він ініціював створення робочої групи, яку очолить голова Мінекономіки.
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