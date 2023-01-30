В Україні розроблять нову систему контролю оборонних закупівель

19:33 30 січня Київ, Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні розроблять оновлену систему закупівель для армії, яка збалансує дотримання таємності та публічний контроль.

За його словами, сьогодні, 30 січня, відбулася нарада у якій взяли участь Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужба, СБУ та ГБР. Головною темою обговорень були закупівлі Міноборони.

"Доручив розробити оновлену систему, яка збалансує дотримання таємності та публічний контроль за закупками для армії. Обов'язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти та товари”, - зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що для реалізації такого завдання він ініціював створення робочої групи, яку очолить голова Мінекономіки.