В Україні розробляють закон про військову поліцію

12:08 21 серпня Київ, Україна

В Україні розробляється закон про військову поліцію — формування з правоохоронними функціями, яке входитиме до системи Міноборони України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

На базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності працює робоча група, завданнями якої є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане Військова поліція. У розробці законопроєкту про військову поліцію активну участь бере Головне управління військової юстиції Міноборони
 
 
Як зазначили у відомстві, військова поліція має стати військовим формуванням із правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України.
"Орган буде створено на основі Військової служби правопорядку у ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (у зонах бойових дій)", — йдеться у повідомленні.
Метою законопроєкту є підтримка військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).

Серед основних завдань:
  • правоохоронна діяльність щодо запобігання, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів;
  • оперативно-розшукова діяльність;
  • спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ;
  • забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ;
  • захист прав військовослужбовців;
  • захист державного майна;
  • виконання покарань.
Передбачається досягнення сумісності Військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.

Законопроєкт проходить процедуру узгодження.