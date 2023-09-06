В Україні розробляють закон про військову поліцію

В Україні розробляється закон про військову поліцію — формування з правоохоронними функціями, яке входитиме до системи Міноборони України.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
На базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності працює робоча група, завданнями якої є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане Військова поліція. У розробці законопроєкту про військову поліцію активну участь бере Головне управління військової юстиції МіноборониЯк зазначили у відомстві, військова поліція має стати військовим формуванням із правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
На базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності працює робоча група, завданнями якої є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане Військова поліція. У розробці законопроєкту про військову поліцію активну участь бере Головне управління військової юстиції Міноборони
Метою законопроєкту є підтримка військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).
Серед основних завдань:
- правоохоронна діяльність щодо запобігання, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів;
- оперативно-розшукова діяльність;
- спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ;
- забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ;
- захист прав військовослужбовців;
- захист державного майна;
- виконання покарань.
Передбачається досягнення сумісності Військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.
Законопроєкт проходить процедуру узгодження.
Законопроєкт проходить процедуру узгодження.
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