В Україні проводяться заходи щодо боротьби з внутрішнім ворогом - Малюк

Служба безпеки України спільно з іншими силовими відомствами проводять низку масштабних оперативно-слідчих заходів, спрямованих на боротьбу із внутрішнім ворогом..
Про це сказав голова спецслужби Василь Малюк, повідомляється на сайті спецслужби у середу, 1 лютого.
За його словами, йдеться про відпрацювання осіб, які своїми діями шкодять безпеці держави у різних галузях:
Про це сказав голова спецслужби Василь Малюк, повідомляється на сайті спецслужби у середу, 1 лютого.
За його словами, йдеться про відпрацювання осіб, які своїми діями шкодять безпеці держави у різних галузях:
- зрадників України та агентів російських спецслужб;
- представників організованої злочинності;
- посадових осіб, чиновників та корупціонерів, що підривають економіку країни та стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу.
Сьогодні в рамках відкритих проваджень у різних регіонах України проходять десятки обшуків та вручення підозр фігурантам справ.
Він зазначив, що це лише перший етап комплексної та системної роботи, яку вже проводить СБУ, і вона не планує зупинятися.
Глава СБУ запевнив, що спецслужба проінформує суспільство про результати сьогоднішніх заходів та, враховуючи великий обсяг матеріалів, продовжить це робити і найближчими днями.
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