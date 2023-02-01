В Україні проводяться заходи щодо боротьби з внутрішнім ворогом - Малюк

17:51 01 лютого Київ, Україна

Служба безпеки України спільно з іншими силовими відомствами проводять низку масштабних оперативно-слідчих заходів, спрямованих на боротьбу із внутрішнім ворогом..

Про це сказав голова спецслужби Василь Малюк, повідомляється на сайті спецслужби у середу, 1 лютого.

За його словами, йдеться про відпрацювання осіб, які своїми діями шкодять безпеці держави у різних галузях:
  • зрадників України та агентів російських спецслужб;
  • представників організованої злочинності;
  • посадових осіб, чиновників та корупціонерів, що підривають економіку країни та стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу.
Сьогодні в рамках відкритих проваджень у різних регіонах України проходять десятки обшуків та вручення підозр фігурантам справ.
"Ми виконуємо завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогові. І яскраве свідчення цього – масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру – сказав Малюк.

Він зазначив, що це лише перший етап комплексної та системної роботи, яку вже проводить СБУ, і вона не планує зупинятися.
"Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, має чітко усвідомити – ми одягнемо наручники йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль", – запевнив Малюк.
Глава СБУ запевнив, що спецслужба проінформує суспільство про результати сьогоднішніх заходів та, враховуючи великий обсяг матеріалів, продовжить це робити і найближчими днями.