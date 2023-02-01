В Україні проводяться заходи щодо боротьби з внутрішнім ворогом - Малюк

17:51 01 лютого Київ, Україна

Служба безпеки України спільно з іншими силовими відомствами проводять низку масштабних оперативно-слідчих заходів, спрямованих на боротьбу із внутрішнім ворогом..



Про це сказав голова спецслужби Василь Малюк, повідомляється на сайті спецслужби у середу, 1 лютого.



За його словами, йдеться про відпрацювання осіб, які своїми діями шкодять безпеці держави у різних галузях:

зрадників України та агентів російських спецслужб;

представників організованої злочинності;

посадових осіб, чиновників та корупціонерів, що підривають економіку країни та стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу.

Сьогодні в рамках відкритих проваджень у різних регіонах України проходять десятки обшуків та вручення підозр фігурантам справ.

"Ми виконуємо завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогові. І яскраве свідчення цього – масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру – сказав Малюк.



Він зазначив, що це лише перший етап комплексної та системної роботи, яку вже проводить Він зазначив, що це лише перший етап комплексної та системної роботи, яку вже проводить СБУ , і вона не планує зупинятися.

"Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, має чітко усвідомити – ми одягнемо наручники йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль", – запевнив Малюк.

Глава СБУ запевнив, що спецслужба проінформує суспільство про результати сьогоднішніх заходів та, враховуючи великий обсяг матеріалів, продовжить це робити і найближчими днями.