В Україні проведуть аудит військового профосвіти

17:59 03 серпень Київ, Україна

За підтримки НАТО в Україні розроблений проект порядку проведення аудиту військового профосвіти, він дозволить зрозуміти, наскільки якість освіти відповідає вимогам і специфіці сил оборони, інтеграції України в НАТО.

Про це у відеозверненні повідомив директор Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України Володимир Мірненко

"У контексті реалізації курсу України до вступу в НАТО проводяться заходи щодо розвитку системи професійної військової освіти в Україні. Реалізація питань її формування як складової військової освіти проходить за підтримки фахівців НАТО, а також реалізації програми НАТО (DEEP) Україна ", - повідомив Мірненко.

Він зазначив, що цю підтримку можна охарактеризувати як інституційну, так і таку, яка охоплює більшість навчальних військових закладів. Подібна підтримка дозволяє говорити про системні зміни в військовій освіті України і формуванні нової культури, заснованої на євроатлантичні ідеалах і принципах.

"З метою підвищення ефективності ... пропонується провести інституційний аудит системи професійної військової освіти. Завдання аудиту полягає в оцінці організації навчальної діяльності з впровадження та виконання освітніх програм, управлінського процесу вищих військових навчальних закладів, людських ресурсів, освітнього середовища і матеріальних ресурсів. Перевірці дотримання закладам вимог законодавства, оцінки ступеня і правильності застосування стандартів НАТО в систему військової освіти ", - зазначив Мірненко.

Таким чином, координаційна група, що складається з Міноборони, Генштабу ЗСУ та країн НАТО розробила проект порядку проведення інституційного аудиту професійної військової освіти, що відповідає вимогам міжнародних стандартів освіти, розроблених Європейською мережею забезпечення якості вищої освіти, а також стандарту НАТО.