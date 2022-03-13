В Україні проходять антивоєнні мітинги у Херсоні, Мелітополі та Бердянську

Жителі окупаційного Херсона, Мелітополя та Бердянська вийшли на вулиці з протестами проти російських загарбників
Мітингуюче місцеве населення, проходячи повз військову техніку окупантів, що стоїть на головних вулицях міста, викрикують "Російський солдат - фашистський окупант!", "Бердянськ - це Україна!", "Херсон - це Україна!", "Мелітополь - Україна!"," Додому!
У відео, надісланому з Херсона, було чути постріли з кулемета.
Зеленський опублікував на своєму каналі відео з кадрами протестів з окупованого Херсона зі словами подяки кожному, хто не здався українцеві.
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