В Україні продовжать карантин до кінця року

17:29 13 жовтень Київ, Україна

Кабмін України сьогодні продовжить дію адаптивного карантину до кінця року - 31 грудня.

Про це під час позачергового засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд сьогодні продовжить дію адаптивного карантину до кінця цього року. Це необхідний крок для того, щоб гарантувати більш безпечне середовище для українців, і поки це найдієвіший механізм від коронавірусу не тільки в Україні, а й в усьому світі", - зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я під час засідання уряду сьогодні збиралося пропонувати ввести більш жорсткі обмеження, але без локдауну.