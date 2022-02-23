В Україні попередньо схвалили закон про вільне володіння зброєю

На їхню думку, прийняття закону є одним із шляхів вирішення проблеми захисту в Україні прав людини на життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканність та особисту безпеку.

Про це повідомили на сайті парламенту.

“Вогнепальна зброя є найефективнішим засобом реалізації громадянами конституційного права на самозахист. Кількість одиниць, яку може придбати одна людина, не обмежена, проте власник має забезпечити її безпеку.



Для отримання дозволу на придбання зброї необхідно подати до органів поліції документи



Термін дії дозволу на придбання становить три місяці, а протягом десяти діб з моменту придбання зброю необхідно зареєструвати за місцем проживання та отримати дозвіл на її зберігання та носіння.



Зброю слід зберігати у металевих скринях, сейфах, спеціально виготовлених для зберігання зброї, за місцем постійного проживання власника або у місцях тимчасового перебування (дачних будинках тощо), про що слід повідомити поліцію. У той же час зброя пристрою повинна бути в розрядженому стані. За наявності трьох і більше одиниць такої зброї сейф (шафа) для його зберігання має бути обладнаний

охоронною сигналізацією.

Іншим членам сім'ї власника зброї користуватися нею заборонено.



Дозвіл на зберігання та носіння мисливської вогнепальної зброї видається терміном на три роки. Після закінчення терміну дії дозволу необхідно його продовжувати.



Серед правозахисників немає єдиної думки щодо вільного володіння зброєю.



Так, фахівець із конституційного права експерт Харківської правозахисної групи Всеволод Речицький ще кілька років тому пропонував закріпити право громадянина на збройний захист у Конституції.



Як пояснив він, право на вільне володіння зброєю слід розглядати не лише в контексті права на захист власного життя, а й у контексті права на приватну власність, як, наприклад, право на продаж землі. Тобто, громадянам слід дозволити використовувати зброю для захисту своєї приватної власності.



Водночас, на думку Речицького, економічний стан самих українців та ринковий менталітет в Україні поки що не є такими, за яких вільний продаж зброї може нормально функціонувати.



Експерт також вважає неадекватною сьогоднішню вартість обслуговування зброї:

“Щорічна перереєстрація травматичної зброї коштує 5500 грн, це дорожче за пістолет Макарова.. МВС фактично влаштувало собі таку гарну годівницю”, – каже Речицький.

Голова фонду De Jure Михайло Жернаков також підтримує вільний продаж зброї для цивільних, однак має зауваження саме до підтриманого сьогодні законопроекту. Адже він легалізує старі схеми МВС, коли "нагородна зброя видається у політичний спосіб, зокрема, кримінальним авторитетам, а прості громадяни кілька років не можуть дізнатися навіть, кого нагородили". Водночас, згаданий законопроект передбачає витрати на дозволи МВС замість витрат на навчання щодо поводження зі зброєю, що збільшує

корупціогенні ризики.

Тим часом, міжнародна правозахисна організація Amnesty International виступає проти вільного продажу зброї. Там вважають, що насильство, пов'язане з використанням зброї, тягне за собою найважливіше право людини – право на життя. Правозахисники кажуть, що близько 2 тисяч людей зазнають поранень від пострілів у світі щодня, а щонайменше 2 мільйони живуть із пораненнями від вогнепальної зброї.

"Легкий доступ до вогнепальної зброї - законної чи незаконної - є однією з основних причин насильства з використанням зброї", - зазначають вони.

Експерт Центру громадянських свобод, правозахисник Володимир Яворський також припускає, що вільне використання зброї в Україні призведе до збільшення кількості вбивств через необережність або перевищення необхідної оборони.



Він звертає увагу на дослідження, що показує, що в США, де володіння зброєю здебільшого легалізоване, значно більша кількість домашніх вбивств із вогнепальної зброї порівняно з країнами, де є обмеження для цивільних.



Крім того, за його словами, є дослідження в США, які показують, що кількість вбивств у штатах, де є вільний продаж зброї, суттєво вища, ніж у штатах, де немає такого продажу.