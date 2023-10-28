В Україні представили безпілотник ST1 для пошуку мін

"ST1 - автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, що дозволяють облітати перешкоди на низькій висоті. Також на борту — потужний мікрокомп'ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу", — повідомив Федоров.