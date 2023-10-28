В Україні представили безпілотник ST1 для пошуку мін
16:11 27 жовтня Київ, Україна
В Україні розробили безпілотник ST1, призначений для пошуку мін. У середньому ST1 працює вчетверо швидше за людину.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"ST1 - автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, що дозволяють облітати перешкоди на низькій висоті. Також на борту — потужний мікрокомп'ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу", — повідомив Федоров.
Міністр зазначив, що безпілотник шукає міни набагато швидше за людину.
"У середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину. Це значно прискорить процес розмінування українських територій і зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери ДСНС, ЗСУ, Нацполіції зможуть з безпечного місця керувати дроном і шукати міни", - сказав Федоров.
Наразі експериментальний зразок дрона тестується розробниками у польових умовах. За словами Михайла Федорова, команда розробників збирає фідбек, працює над удосконаленням та готується до масштабування виробництва цього БПЛА.
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