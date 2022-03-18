В Україні з'являться нові дорожні знаки, що попереджають про міни

16:58 16 червня Київ, Україна

Українців будуть попереджати про можливі небезпеки на дорогах, Кабінет Міністрів затвердив нові дорожні знаки, що позначають небезпеку, пов'язану з мінами та вибуховими речовинами.

Відповідне рішення було прийнято в ході сьогоднішнього засідання уряду.



Зокрема, розмір такого інформаційного щита повинен становити 70 на 140 сантиметрів. Оформлення наступне - на білому тлі в центрі червоний квадрат з черепом і схрещеними кістками і попередженням "Увага! Міни" або "Обережно! Міни!".



Також на щиті повинно бути попередження «Не покидайте дорогу! Територія вздовж дороги замінована!" А також інформація, куди потрібно повідомляти в разі небезпеки - за номером 101.