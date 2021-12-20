В Україні з'являться бригади психіатричної допомоги

11:07 17 березень Київ, Україна

Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак повідомила, що МОЗ підготує 195 команд для надання психіатричної допомоги.

"На сьогодні ми маємо вже розроблений, і завершується узгодження в структурних підрозділах МОЗ, наказ МОЗ про затвердження приблизного положення про мобільну мультидисциплінарну команду з надання психіатричної допомоги. Цей наказ визначає всі принципи діяльності, порядок утворення і основні принципи роботи мобільної мультидисциплінарної команди", - сказала Микичак.

За словами заступниці міністра, в рамках взаємодії з ВООЗ, МОЗ планує підготувати до 195 таких команд.



Також Микичак повідомила, що фінансування пакету "психіатрична допомога, що надається мобільними мультидисциплінарними командами", передбачається в рамках програми державних фінансових гарантій в 2-4 кварталах 2021 року, тобто з 1 квітня 2021 року.



Пакет медичних послуг буде оплачуватися по глобальній ставці з урахуванням навантаженості на команду.

"Тариф на медичні послуги з психіатричної допомоги, що надається мобільними бригадами, вводиться вперше. Встановлюється як глобальна ставка на місяць, яка застосовується при наданні медичної допомоги щонайменше одному пацієнту", - зазначила Микичак.

Вона додала, що вся інформація про процес контрактування, про тарифи, про вартість розміщена на сайті НСЗУ, і вже йде подача заявок та контрактування.



Заступниця міністра також повідомила, що в 2021 році НСЗУ відповідно до нормативної бази, підготовленої Міністерством охорони здоров'я і затвердженої урядом, укладе договори з усіма закладами, які будуть відповідати вимогам, і оплачувати надані послуги в сфері медичного здоров'я, зокрема, згідно з підписаною угодою.