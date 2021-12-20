В Україні з'являться бригади психіатричної допомоги

Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак повідомила, що МОЗ підготує 195 команд для надання психіатричної допомоги.
За словами заступниці міністра, в рамках взаємодії з ВООЗ, МОЗ планує підготувати до 195 таких команд.
Також Микичак повідомила, що фінансування пакету "психіатрична допомога, що надається мобільними мультидисциплінарними командами", передбачається в рамках програми державних фінансових гарантій в 2-4 кварталах 2021 року, тобто з 1 квітня 2021 року.
Пакет медичних послуг буде оплачуватися по глобальній ставці з урахуванням навантаженості на команду.
Вона додала, що вся інформація про процес контрактування, про тарифи, про вартість розміщена на сайті НСЗУ, і вже йде подача заявок та контрактування.
Заступниця міністра також повідомила, що в 2021 році НСЗУ відповідно до нормативної бази, підготовленої Міністерством охорони здоров'я і затвердженої урядом, укладе договори з усіма закладами, які будуть відповідати вимогам, і оплачувати надані послуги в сфері медичного здоров'я, зокрема, згідно з підписаною угодою.
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