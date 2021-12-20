В Україні з'явиться спеціальний представник Держдепу США

18:04 27 липень Київ, Україна





Спеціальним представником Держдепу з питань України може стати новий посол США в Україні Кіт Дейтон. Посол України в США Володимир Єльченко підкреслив, що Україні не вистачає представника влади США, який буде курирувати взаємини між країнами і відновить активну участь США в переговорних процесах навколо українсько-російського конфлікту.Спеціальним представником Держдепу з питань України може стати новий посол США в Україні Кіт Дейтон.

Його призначення може відбутися відразу після президентських виборів в США в листопаді.

"Нам потрібна така людина, і після листопадових виборів, сподіваюся, така людина буде призначений. Прямо про це не говорять, але є такі натяки, що хтось буде. На певному етапі були розрахунки на те, що такою людиною стане новий посол США в Україні Кіт Дейтон, але, на жаль, процес його затвердження в Сенаті затягнувся, абсолютно не з політичних причин ", - розповів Володимир Єльченко

Посол заявив, що чув про його кандидатуру лише позитивні відгуки, і "немає ніякого сумніву, що вона буде затверджена, як тільки Сенат збереться".

"Але через пандемію графік роботи Конгресу поламаний, вони кілька місяців були на карантині. Іноді вони збираються, але у них безліч нагальних медичних і економічних питань ", - зазначив Єльченко.

Кіт Дейтон - генерал-лейтенант у відставці, був стратегічним радником Міністерства оборони України. У травні президент США Дональд Трамп запропонував його кандидатуру на посаду посла США в Україні.