В Україні з'явиться спеціальний представник Держдепу США

Посол України в США Володимир Єльченко підкреслив, що Україні не вистачає представника влади США, який буде курирувати взаємини між країнами і відновить активну участь США в переговорних процесах навколо українсько-російського конфлікту.
Спеціальним представником Держдепу з питань України може стати новий посол США в Україні Кіт Дейтон.
Спеціальним представником Держдепу з питань України може стати новий посол США в Україні Кіт Дейтон.
Його призначення може відбутися відразу після президентських виборів в США в листопаді.
Посол заявив, що чув про його кандидатуру лише позитивні відгуки, і "немає ніякого сумніву, що вона буде затверджена, як тільки Сенат збереться".
Кіт Дейтон - генерал-лейтенант у відставці, був стратегічним радником Міністерства оборони України. У травні президент США Дональд Трамп запропонував його кандидатуру на посаду посла США в Україні.
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