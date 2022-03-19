В Україні з'явився офіційний сайт для збирання інформації про військові злочини

14:33 16 березня Київ, Україна

Міністерство цифрової трансформації запустило спеціальний сайт зі збирання доказів воєнних злочинів Російської Федерації.

Сайт називається "Доказ". На порталі збиратимуть докази, повідомляє пресслужба Мінцифри.



«24 лютого Росія жорстоко вторглася в Україну, порушуючи усі світові норми. За 20 днів війни ми зазнали численних втрат як людських життів, так і інфраструктури. За все це ворог має бути покараний та відповідальний. Запускаємо портал, де збираємо усі докази злочинів окупанта на нашій землі. Усі вони будуть використані у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі», – йдеться у повідомленні.



На сайт «Доказ» можна завантажити фото та відеоматеріали злочинів РФ, зокрема: