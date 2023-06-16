В Україні підбили перші підсумки перевірки укриттів та бомбосховищ

15:38 05 червня Київ, Україна

На жаль, війна вчить, що вирішувати проблеми навздогін буває дуже небезпечно. Пора відходити від російського прислів'я "поки грім не вдарить, чоловік не перехреститься". Коли на коні життя людей, не час для перекладання відповідальності та поділу на своє та чуже.

Тільки після того, як у Києві перед закритим укриттям на території поліклініки від снарядів загинули дві жінки та 9-річна дівчинка, було порушено питання доступності та придатності укриттів.

На сьогодні, 5 червня, комісії, до складу яких входять рятувальники, поліцейські та представники місцевих органів виконавчої влади, перевірили 50 195 укриттів, серед яких виявилося чимало непридатних до використання або закритих на час перевірки. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Обстежено 50 195 укриттів (79%), з яких: 4679 (9% від перевірених) виявилися закритими. 11644 (23% перевірених) - непридатні для використання", - йдеться в повідомленні.

У Києві обстежено 2156 (48%) укриттів, з яких: 137 (6%) виявилися закритими, 804 (37%) – не відповідали вимогам.

Рейдові бригади продовжують перевірку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський різко висловився щодо рівня підготовки укриттів.. Адже у столиці частина укриттів досі недоступна людям, а в деяких частинах міста їх взагалі нема.

Як повідомлялося, у мобільному додатку Київ Цифрової з'явилася офлайн-карта укриттів у столиці.. У ньому також можна повідомити про закриті або недоступні укриття.