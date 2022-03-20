В Україні підтвердили обстріл ракетами РФ підземних складів у Делятині

13:31 19 березня Київ, Україна

У ВПС України підтвердили завдання Росією ударів по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області.

Про факт атаки на склади повідомив речник Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

"Справді ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлений", - сказав він.

Він також підтвердив, що внаслідок ворожого удару є пошкодження та руйнування. "Була детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються", - сказав він.

При цьому командування Повітряних сил ЗС не може підтвердити або спростувати інформацію про заяви росіян про удар авіаційним ракетним комплексом "Кинжал".