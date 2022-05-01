В Україні відреагували на бажання РФ відновити переговори в Мінську

18:18 02 серпня Київ, Україна

Росія запропонувала відновити переговори по Донбасу в Мінську, представники України не бачать можливості проведення очної зустрічі в період дії карантинних обмежень.

Очні переговори в столиці Білорусі допоможуть підвищити їхню результативність, вважає представник РФ.

"На попередньому засіданні російська делегація виступила з ініціативою провести наступну зустріч у Мінську в очному форматі. Настав час повернутися в очний режим роботи. Всі можливості для цього є. Повернення до такого діалогу допоможе поліпшити ситуацію в регіоні", - сказав він.

На одному з останніх засідань в кінці липня через невирішені процедурні питання політична робоча група ТКГ не змогла провести формальне засідання. Учасники робочої групи обмінялися оновленими списками на обмін і обговорили "процесуальну очистку" щодо заявлених.

У свою чергу представники України на переговорах по Донбасу не бачать можливості проведення очної зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську в період дії карантинних обмежень через коронавірус. Так прокоментував відповідну пропозицію РФ спікер української делегації Олексій Арестович.

"В цей час карантинні обмеження через COVID-19 українська сторона сприймає серйозно і не вважає можливою організацію очної зустрічі. Проте ми почули позицію російської сторони. Ми її обговоримо на рівні глави делегації, на рівні МЗС і приймемо відповідне рішення до моменту наступного засідання ТКГ - це 26 серпня. Ще є цілий місяць. Ми своєчасно повідомимо наших партнерів", - сказав він.

За словами Арестовича, "російська сторона видає бажане за дійсне, говорячи про те, що ОБСЄ виступає "за" проведення очної зустрічі в Мінську".

"ОБСЄ ніколи не виносить однозначних суджень, поки немає гарантованої і однозначної позиції всіх трьох сторін переговорів ТКГ. Вони видають бажане за дійсне", - сказав він.

Наступне засідання ТКГ відбудеться в кінці серпня.