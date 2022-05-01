В Україні відреагували на бажання РФ відновити переговори в Мінську

Росія запропонувала відновити переговори по Донбасу в Мінську, представники України не бачать можливості проведення очної зустрічі в період дії карантинних обмежень.
Очні переговори в столиці Білорусі допоможуть підвищити їхню результативність, вважає представник РФ.
На одному з останніх засідань в кінці липня через невирішені процедурні питання політична робоча група ТКГ не змогла провести формальне засідання. Учасники робочої групи обмінялися оновленими списками на обмін і обговорили "процесуальну очистку" щодо заявлених.
У свою чергу представники України на переговорах по Донбасу не бачать можливості проведення очної зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську в період дії карантинних обмежень через коронавірус. Так прокоментував відповідну пропозицію РФ спікер української делегації Олексій Арестович.
За словами Арестовича, "російська сторона видає бажане за дійсне, говорячи про те, що ОБСЄ виступає "за" проведення очної зустрічі в Мінську".
Наступне засідання ТКГ відбудеться в кінці серпня.
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