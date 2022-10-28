В Україні підключення опалення здійсниться без змін та переносів

15:10 28 жовтня Київ, Україна

Опалення вже підключено до 9,2 тисячі об'єктів соціальної інфраструктури у 21 регіоні України та Києві, а також до 19 тисяч житлових будинків у 16 регіонах.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.



Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов запевнив, що підключення опалення здійснюється без змін та переносів. Насамперед підключають лікарні, дитячі садки та школи.

"Також спільно з регіонами працюємо над різними варіантами для створення стратегічних запасів резервів, щоб оперативно реагувати на виклики та проблемні питання, які можуть виникати з теплом, електрикою та водопостачанням унаслідок ворожих атак", - зазначив Чернишов.

Чернишов також закликав українців економити споживання електроенергії в пікові години.



Міністр нагадав, що з 10 по 28 жовтня російськими атаками вражено понад 500 об'єктів, з яких понад 40 – об'єкти енергетичної інфраструктури.