В Україні підключення опалення здійсниться без змін та переносів

Опалення вже підключено до 9,2 тисячі об'єктів соціальної інфраструктури у 21 регіоні України та Києві, а також до 19 тисяч житлових будинків у 16 регіонах.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов запевнив, що підключення опалення здійснюється без змін та переносів. Насамперед підключають лікарні, дитячі садки та школи.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов запевнив, що підключення опалення здійснюється без змін та переносів. Насамперед підключають лікарні, дитячі садки та школи.
Чернишов також закликав українців економити споживання електроенергії в пікові години.
Міністр нагадав, що з 10 по 28 жовтня російськими атаками вражено понад 500 об'єктів, з яких понад 40 – об'єкти енергетичної інфраструктури.
Міністр нагадав, що з 10 по 28 жовтня російськими атаками вражено понад 500 об'єктів, з яких понад 40 – об'єкти енергетичної інфраструктури.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі