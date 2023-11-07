В Україні відкривають новий табір для військовополонених

16:51 07 листопада Київ, Україна

Державний проєкт "Хочу жити" через велику кількість полонених росіян відкриє додатковий табір, пише пресслужба проєкту.





Також паралельно із цим ведуться роботи з підготовки до запуску ще одного табору.

Утримання військовополонених у спеціально відведених при цьому місцях передбачено Женевськими конвенціями. Наприклад, одна з умов – проживання полонених у глибокому тилу. На відміну від росії, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм.



Збільшення кількості військовополонених рф проєкт "Хочу жити" пояснює ситуацією на лінії фронту та погіршенням мотивації у росіян, а також тим, що росія блокує обмін полоненими.





Як і у випадку з табором Захід-1, умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. У новому таборі російським військовим буде доступна медична допомога, триразове харчування, зв'язок із рідними, а також постійний доступ до Міжнародного комітету Червоного Хреста.