В Україні від збройних нападів російських окупантів загинуло 205 дітей

10:05 19 квітня Київ, Україна

Через збройну агресію росії в Україні загинуло 205 дітей, поранених - 367.



Понад 572 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії.



Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 118, Київській – 108, Харківській – 91, Чернігівській – 54, Херсонській – 43, Миколаївській – 40, Луганській – 36, Запорізькій – 25, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.



Стало відомо, що 14 березня в лісосмузі поблизу села Захарівка Київської області вибухнув на невстановленому вибуховому пристрої цивільний автомобіль, на якому сім'я намагалася евакуюватись у безпечне місце. 8-річна дитина отримала поранення, її мати загинула.



Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 1141 навчальний заклад, з них 99 зруйновано повністю.