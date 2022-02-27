В Україні утворена делегація для участі в Спецсесії ООН проти корупції

Для участі в Спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН проти корупції, за розпорядженням президента України Володимира Зеленського, була утворена делегація України у складі трьох осіб.
Відповідне розпорядження від 31 травня опубліковано на сайті глави держави.
Главою делегації президент призначив голову НАЗК Олександра Новикова.
Крім того, до складу делегації увійшли заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко і заступник голови НАЗК Іван Пресняков.
Президент також доручив Національному агентству з питань запобігання корупції за погодженням з Міністерством закордонних справ затвердити вказівки делегації для участі в Спеціальній сесії Генасамблеї ООН проти корупції.
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