В Україні утворена делегація для участі в Спецсесії ООН проти корупції

17:25 31 травень Київ, Україна

Для участі в Спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН проти корупції, за розпорядженням президента України Володимира Зеленського, була утворена делегація України у складі трьох осіб.
 
Відповідне розпорядження від 31 травня опубліковано на сайті глави держави.
"Утворити делегацію України для участі в Спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН проти корупції (2 - 4 червня 2021 року м.Нью-Йорк, США)", - наголошується в документі.
Главою делегації президент призначив голову НАЗК Олександра Новикова.

Крім того, до складу делегації увійшли заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко і заступник голови НАЗК Іван Пресняков.

Президент також доручив Національному агентству з питань запобігання корупції за погодженням з Міністерством закордонних справ затвердити вказівки делегації для участі в Спеціальній сесії Генасамблеї ООН проти корупції.