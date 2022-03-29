В Україні оновлять склад відомостей земельного кадастру про держкордон

12:08 04 листопада Київ, Україна

Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт №3987, завдяки якому оновлять склад відомостей Державного земельного кадастру про державний кордон.
 
"За" проголосували 276 народних депутатів.
 
Що передбачає документ:
  • оновлення складу відомостей Державного земельного кадастру про держкордон;
  • відомості про державний кордон України вносяться в Державний земельний кадастр відповідно до затвердженої документами демаркації (редемаркації, делімітації) українського кордону;
  • проєкт виключає з переліку видів документації із землеустрою технічну документацію із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону.
Кабінет Міністрів підтримав цей закон ще на початку серпня.