В Україні оновлять склад відомостей земельного кадастру про держкордон

Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт №3987, завдяки якому оновлять склад відомостей Державного земельного кадастру про державний кордон.
"За" проголосували 276 народних депутатів.
Що передбачає документ:
- оновлення складу відомостей Державного земельного кадастру про держкордон;
- відомості про державний кордон України вносяться в Державний земельний кадастр відповідно до затвердженої документами демаркації (редемаркації, делімітації) українського кордону;
- проєкт виключає з переліку видів документації із землеустрою технічну документацію із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону.
Кабінет Міністрів підтримав цей закон ще на початку серпня.
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