В Україні мають намір в цьому році завершити реформу прокуратури

Рада прийняла закон, необхідний для завершення реформування органів прокуратури, який дозволить вже до 1 вересня призначити членів Ради прокурорів.
Так, законопроєкт №5157 підтримали 293 депутати.
Він пропонує уповноважити генпрокурора приймати рішення про скликання всеукраїнської конференції прокурорів для призначення членів Ради прокурорів України та органу, що здійснює дисциплінарне провадження, затвердження положення про порядок роботи такого органу і його відкриття.
Мета законопроєкту полягає в необхідності врегулювання питань, пов'язаних із завершенням реформи органів прокуратури, і забезпечення своєчасного початку діяльності органу, що здійснює дисциплінарні провадження щодо прокурорів, а також Ради прокурорів України.
Документ передбачає безальтернативну обов'язковість проходження атестації для можливості вступу на посаду прокурора в Офісі Генпрокурора, обласній чи окружній прокуратурі, в тому числі в разі відновлення на посадах за рішеннями судів.
Також Рада 276 голосами прийняла в першому читанні законопроєкт №5158, яким планується спростити відбір кандидатів на посаду прокурора.
Закон скасовує вимогу до кандидатів на посаду прокурора обов'язково мати дворічний стаж роботи в галузі права. Їм дозволяють за бажанням стажуватися в прокуратурі, щоб отримати стаж для призначення на посаду прокурора окружної прокуратури.
Передбачено формування посад прокурорів-стажистів завдяки вакантним або тимчасово вакантним посадам прокурорів окружних прокуратур. Виплата зарплати таким стажистам буде відбуватися шляхом економії фонду зарплати, тому додаткових витрат бюджетних коштів не буде.
Документ вносить зміни в спецпідготовку прокурорів. Термін підготовки хочуть скоротити. Вона включатиме дві стадії. Первинна - вивчення основ організації роботи в прокуратурі і правил прокурорської етики в тренінговому центрі прокурорів. Вторинна - це стажування на посаді прокурора-стажиста.
Кандидата на посаду прокурора-стажиста призначатимуть на конкурсній основі відповідно до отриманого на кваліфікаційному іспиті рейтингу.
Закон визначає коло повноважень прокурора-стажиста. Він не може працювати на посаді старшого прокурора групи прокурорів, виконувати процесуальне керівництво у кримінальному провадженні про тяжкі та особливо тяжкі злочини, виконувати роботу в Офісі Генпрокурора, облпрокуратурах.
Він пропонує уповноважити генпрокурора приймати рішення про скликання всеукраїнської конференції прокурорів для призначення членів Ради прокурорів України та органу, що здійснює дисциплінарне провадження, затвердження положення про порядок роботи такого органу і його відкриття.
Мета законопроєкту полягає в необхідності врегулювання питань, пов'язаних із завершенням реформи органів прокуратури, і забезпечення своєчасного початку діяльності органу, що здійснює дисциплінарні провадження щодо прокурорів, а також Ради прокурорів України.
Документ передбачає безальтернативну обов'язковість проходження атестації для можливості вступу на посаду прокурора в Офісі Генпрокурора, обласній чи окружній прокуратурі, в тому числі в разі відновлення на посадах за рішеннями судів.
Також Рада 276 голосами прийняла в першому читанні законопроєкт №5158, яким планується спростити відбір кандидатів на посаду прокурора.
Закон скасовує вимогу до кандидатів на посаду прокурора обов'язково мати дворічний стаж роботи в галузі права. Їм дозволяють за бажанням стажуватися в прокуратурі, щоб отримати стаж для призначення на посаду прокурора окружної прокуратури.
Передбачено формування посад прокурорів-стажистів завдяки вакантним або тимчасово вакантним посадам прокурорів окружних прокуратур. Виплата зарплати таким стажистам буде відбуватися шляхом економії фонду зарплати, тому додаткових витрат бюджетних коштів не буде.
Документ вносить зміни в спецпідготовку прокурорів. Термін підготовки хочуть скоротити. Вона включатиме дві стадії. Первинна - вивчення основ організації роботи в прокуратурі і правил прокурорської етики в тренінговому центрі прокурорів. Вторинна - це стажування на посаді прокурора-стажиста.
Кандидата на посаду прокурора-стажиста призначатимуть на конкурсній основі відповідно до отриманого на кваліфікаційному іспиті рейтингу.
Закон визначає коло повноважень прокурора-стажиста. Він не може працювати на посаді старшого прокурора групи прокурорів, виконувати процесуальне керівництво у кримінальному провадженні про тяжкі та особливо тяжкі злочини, виконувати роботу в Офісі Генпрокурора, облпрокуратурах.
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