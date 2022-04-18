В Україні розпочав роботу чат-бот про війну

10:16 18 квітня Київ, Україна

Для "інтернет-воїнів" з України створили чат-бот, у якому можна розповісти росіянам правду про війну. Проєкт має назву Zenyk-bot і дозволяє брати участь в інформаційній війні.



Про це повідомляє сайт проєкту.



Telegram-бот дозволяє надсилати повідомлення росіянам від українців.



Мета проєкту – створити та поширити правдиву інформацію, якою росіянам захочеться поділитися з ближнім оточенням.



В базі "бота" понад 10 мільйонів номерів. Є підготовлені шаблони повідомлень.



"Уряд має бути для людей, а не навпаки! Підкоріть його собі! Допоможіть росіянам організувати їхній особистий Майдан!" - наголосили автори.