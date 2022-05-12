В Україні може з'явитися житлово-комунальна інспекція

18:39 10 грудня Київ, Україна

У Міністерстві розвитку громад і територій України повідомили, що на розгляд Верховної Ради було подано законопроєкт про створення інспекції для контролю стандартів і норм у сфері житлово-комунального господарства.

"У парламенті зареєстровані законопроєкти, якими передбачається створення Державної житлово-комунальної інспекції, здійснювати державний контроль за стандартами та нормами в сфері ЖКГ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за словами заступника міністра розвитку громад і територій України Наталії Хоцянівської, галузь ЖКГ протягом багатьох років залишається проблемною.

"І в цьому головне те, що споживач ЖКП незахищений. З початку року в міністерство надійшло понад 2000 звернень громадян з питань житлово-комунального господарства... Орган контролю в такій важливій галузі поки відсутній... Житлово-комунальна інспекція повинна виступити арбітром у відносинах споживача з виконавцями послуг. Позитивний ефект від її роботи відчує, в першу чергу, споживач", - сказала Хоцянівська.

Зазначено, що в компетенцію Інспекції увійде перевірка надання ЖКП, зокрема, тепло-, водопостачання і водовідведення, поводження з відходами, управління багатоквартирними будинками. Також вона буде перевіряти "економічне обґрунтування тарифів на послуги ЖКГ", додали в Мінрегіоні.

"Для перевірки якості послуг і стану інфраструктури будинків інспектори здійснюватимуть планові і, на підставі звернень, зокрема, споживачів, позапланові перевірки. Також вони будуть здійснювати контроль за відповідальним використанням послуг споживачами, адже непоодинокі випадки, коли мешканці багатоповерхівок самовільно втручаються в системи тепло-, водопостачання, в результаті чого весь будинок не отримує комунальну послугу належної якості", - повідомили в пресслужбі.

За словами Наталії Хоцянівської, вони очікують підтримку законопроєктів в парламенті.