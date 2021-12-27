В Україні може з'явитися омбудсмен з питань охорони здоров'я

Нардепи від "Слуги народу" спільно зі спікером ВР Дмитром Разумковим подали законопроєкт про створення інституту уповноваженого з медичних питань (медичного омбудсмена).
Про це нардеп Ольга Василевська-Смаглюк повідомила в своєму Telegram-каналі в понеділок, 19 квітня.
За словами Василевської, в її окрузі надсилають численні скарги від пацієнтів на неналежне медичне обслуговування. Лікарі теж кажуть, що їхні права порушують.
Хто може стати уповноваженим з медичних питань:
- громадянин України, який досяг на день обрання 30 років,
- володіє державною мовою,
- має високі моральні якості,
- має вищу юридичну або медичну освіту,
- має досвід роботи за фахом,
- протягом останніх п'яти років проживає в Україні.
Призначається Кабінетом Міністрів за результатами конкурсу.
Основні завдання уповноваженого:
Основні завдання уповноваженого:
- контроль за реалізацією права кожного на охорону здоров'я;
- контроль за реалізацією прав пацієнтів;
- контроль за реалізацією прав медичних працівників;
- посередництво в конфлікті між пацієнтом і суб'єктом державного контролю.
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