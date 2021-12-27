В Україні може з'явитися омбудсмен з питань охорони здоров'я

18:22 19 квітень Київ, Україна

Нардепи від "Слуги народу" спільно зі спікером ВР Дмитром Разумковим подали законопроєкт про створення інституту уповноваженого з медичних питань (медичного омбудсмена).

Про це нардеп Ольга Василевська-Смаглюк повідомила в своєму Telegram-каналі в понеділок, 19 квітня.



За словами Василевської, в її окрузі надсилають численні скарги від пацієнтів на неналежне медичне обслуговування. Лікарі теж кажуть, що їхні права порушують.

"Часто між пацієнтом і лікарем немає медіатора, який би розсудив, хто правий, а хто ні. І одна, і інша сторона змушена захищатися в судах. Пацієнти втрачають дорогоцінний час, а лікарі - свою репутацію", - написала Василевська-Смаглюк.

Хто може стати уповноваженим з медичних питань:

громадянин України, який досяг на день обрання 30 років,

володіє державною мовою,

має високі моральні якості,

має вищу юридичну або медичну освіту,

має досвід роботи за фахом,

протягом останніх п'яти років проживає в Україні.

Призначається Кабінетом Міністрів за результатами конкурсу.



Основні завдання уповноваженого: