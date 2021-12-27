В Україні може з'явитися омбудсмен з питань охорони здоров'я

18:22 19 квітень Київ, Україна

Нардепи від "Слуги народу" спільно зі спікером ВР Дмитром Разумковим подали законопроєкт про створення інституту уповноваженого з медичних питань (медичного омбудсмена).
 
Про це нардеп Ольга Василевська-Смаглюк повідомила в своєму Telegram-каналі в понеділок, 19 квітня.

За словами Василевської, в її окрузі надсилають численні скарги від пацієнтів на неналежне медичне обслуговування. Лікарі теж кажуть, що їхні права порушують.
"Часто між пацієнтом і лікарем немає медіатора, який би розсудив, хто правий, а хто ні. І одна, і інша сторона змушена захищатися в судах. Пацієнти втрачають дорогоцінний час, а лікарі - свою репутацію", - написала Василевська-Смаглюк.
Хто може стати уповноваженим з медичних питань:
  • громадянин України, який досяг на день обрання 30 років,
  • володіє державною мовою,
  • має високі моральні якості,
  • має вищу юридичну або медичну освіту,
  • має досвід роботи за фахом,
  • протягом останніх п'яти років проживає в Україні.
Призначається Кабінетом Міністрів за результатами конкурсу.

Основні завдання уповноваженого:
  • контроль за реалізацією права кожного на охорону здоров'я;
  • контроль за реалізацією прав пацієнтів;
  • контроль за реалізацією прав медичних працівників;
  • посередництво в конфлікті між пацієнтом і суб'єктом державного контролю.