В Україні можуть ввести штрафи за порушення самоізоляції

09:22 19 березень Київ, Україна

Члени комітету з питань правоохоронної діяльності рекомендували Раді прийнятий проєкт закону, який передбачає покарання у вигляді штрафу для порушників режиму самоізоляції і обсервації.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

Перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як підкреслила, що частина хворих на COVID-19, які переносять хворобу в легкій формі або знаходяться в безсимптомній стадії захворювання, нехтують правилами самоізоляції.

Законопроєкт №4540 передбачає, що порушення порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації, встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, каратимуть штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 3400 - 8500 гривень.