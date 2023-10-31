В Україні можуть запровадити штрафи за порушення комендантської години

07:31 30 жовтня Київ, Україна

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про відповідальність за порушення громадянами комендантської години.

"Мета законопроєкту - встановити адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години та порушення суб'єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії військового стану", - йдеться на сайті ВРУ.

Передбачається, що штраф за порушення комендантської години становитиме від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів для громадян, тобто від 8500 до 17 тисяч гривень, а для суб'єктів господарювання (бізнесу — ред.): від трьох до шести тисяч неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто від 51 до 102 тисяч гривень.



Законопроєкт напрацьовувався спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України.