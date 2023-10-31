В Україні можуть запровадити штрафи за порушення комендантської години

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про відповідальність за порушення громадянами комендантської години.
Передбачається, що штраф за порушення комендантської години становитиме від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів для громадян, тобто від 8500 до 17 тисяч гривень, а для суб'єктів господарювання (бізнесу — ред.): від трьох до шести тисяч неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто від 51 до 102 тисяч гривень.
Законопроєкт напрацьовувався спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України.
Законопроєкт напрацьовувався спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України.
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