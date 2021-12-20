В Україні можуть ввести адмінответсвенность за пропаганду гомосексуалізму

17:37 22 липень Київ, Україна

ВР зареєструвала законопроект про відповідальність за пропаганду гомосексуалізму і трансгендерізма, який подала на розгляд партія "Слуга народу".

Відповідна картка законопроекту під номером 3917 розміщено на сайті ВРУ.



На думку депутатів до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму і трансгендерізма повинні бути внесені зміни. В даний час текст законопроекту відсутній



З 2015-го по 2019 рік у Києві відбулося п'ять Маршів рівності. Вони супроводжувалися зіткненнями між поліцією і противниками ходи, а також між учасниками прайду і членами націоналістичних груп.



В цьому році Марш рівності, який повинен був відбутися в Києві 21 червня, провели онлайн через карантин у зв'язку з пандемією коронавируса.