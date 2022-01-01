В Україні створять відкритий реєстр домашніх насильників

15:02 21 квітень Київ, Україна

Заступниця міністра МВС України Катерина Павличенко і представники Фонду ООН в області народонаселення (UNFPA) під час зустрічі обговорили методи протидії та запобігання домашньому насильству.

У МВС мають намір впровадити засоби електронного контролю за людьми, які здійснюють домашнє насильство, повідомляє пресслужба відомства в середу, 21 квітня.



Нацполіція і МВС також вивчають можливість створення відкритого реєстру кривдників.



Як підкреслили в МВС, у співпраці з UNFPA вони здійснили масштабну інформаційну кампанію, системне навчання поліціянтів, матеріально-технічну допомогу щодо посилення можливостей мобільних груп з протидії домашньому насильству.



У свою чергу представник UNFPA в Україні Хайме Надаль заявив, що напрямки майбутньої співпраці, які будуть повністю узгодженими з Міністерством внутрішніх справ, будуть включати розробку стандартних операційних процедур для працівників поліції, розвиток здібностей мобільних груп та викладачів навчальних центрів, створення мобільного додатку для тих, хто постраждав або страждає від насильства.