В Україні ліквідують податкову міліцію

15:23 03 вересень Київ, Україна





Рішення про це було прийнято на засіданні у четвер, 3 вересня.



Проєкт закону визначає цілі, принципи, правові та організаційні засади створення та діяльності Бюро економічної безпеки України як правоохоронного органу, на який покладається виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних злочинів у сфері економіки, що створюють загрозу життєво важливим інтересам України, а також запобігання їхньому здійсненню в майбутньому. Верховна Рада прийняла за основу законопроект , який передбачає створення Бюро економічної безпеки України, воно повинно прийти на заміну податкової міліції.Рішення про це було прийнято на засіданні у четвер, 3 вересня.Проєкт закону визначає цілі, принципи, правові та організаційні засади створення та діяльності Бюро економічної безпеки України як правоохоронного органу, на який покладається виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних злочинів у сфері економіки, що створюють загрозу життєво важливим інтересам України, а також запобігання їхньому здійсненню в майбутньому.

Основними завданнями Бюро економічної безпеки України в законопроєкті визначено:



1) запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних злочинів, віднесених законом до його підслідності;



2) участь у забезпеченні економічної безпеки держави шляхом комплексної протидії кримінальним правопорушенням, які мають істотний негативний вплив на національну економіку, сприяють її тінізації, витоку капіталу та інших негативних явищ, які уповільнюють темпи економічного зростання та загрожують національним інтересам у сфері економіки;



3) збір і аналіз інформації по економічній злочинності, віднесеній законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, і визначення способів запобігання її виникненню в майбутньому.



Серед повноважень Бюро економічної безпеки вказані:

проведення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування;

розшук осіб;

аналітичне забезпечення попереднього розслідування, оперативно-розшукової діяльності;

формування аналітичних матеріалів для оцінки загроз та ризиків у кримінальних злочинах, віднесених законом до його підслідності;

здійснення діяльності по зберіганню коштів та іншого майна, на яке накладено арешт, і інші.

Бюро економічної безпеки України буде формувати бази даних і здійснювати інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу.



До складу Бюро економічної безпеки України можуть входити підрозділи детективів, дізнання, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, а також підрозділ міжнародного співробітництва та інші.



Гранична чисельність працівників центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України буде складати не більше 4 тисяч осіб.



Коментар Гетманцева

Керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відзначив, що це було непросте рішення.



"Закон про бюро економічної безпеки прийнятий в першому читанні, з дорученням Комітету доопрацювати закон, прибравши БЕБ з підпорядкування Президенту в підпорядкування КМ.

Це було непросте рішення. Дякую колегам за підтримку! ", - написав він у своєму Telegram-каналі.