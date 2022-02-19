В Україні легалізували криптовалюту, криптообмінники та криптобіржі

Українські парламентарі 301 голосом ухвалили закон президента України "Про віртуальні активи", цього разу було враховано всі поправки Володимира Зеленського. При голосуванні за законопроєкт проти виступили 2 депутати, утрималися – 39.
Документ на засіданні парламенту подав голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов.
Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі, що закон дозволить запустити легальний ринок віртуальних активів в Україні.
Федоров зазначив, що для повноцінного запуску ринку віртуальних активів потрібно змінити Податковий та Цивільний кодекси.
У пресслужбі Мінцифри додали, що іноземні та українські криптокомпанії зможуть працювати офіційно, а українці отримають захищений доступ до світового ринку віртуальних активів. Банки зможуть відкривати рахунки для криптокомпаній, а люди зможуть задекларувати прибутки у віртуальних активах.
У пресслужбі Мінцифри додали, що іноземні та українські криптокомпанії зможуть працювати офіційно, а українці отримають захищений доступ до світового ринку віртуальних активів. Банки зможуть відкривати рахунки для криптокомпаній, а люди зможуть задекларувати прибутки у віртуальних активах.
Іншими словами, документ передбачає угоди з продажу/обміну/переказу віртуальних активів.
Згідно зі змінами, регулюватиме ринок віртуальних активів Національна комісія з цінних паперів.
Нацкомісія з цінних паперів буде:
формувати та реалізовувати політику в галузі віртуальних активів;
визначати порядок обігу віртуальних активів;
видавати дозволи постачальникам послуг віртуальних активів;
здійснювати нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері.
Нацкомісія з цінних паперів буде:
формувати та реалізовувати політику в галузі віртуальних активів;
визначати порядок обігу віртуальних активів;
видавати дозволи постачальникам послуг віртуальних активів;
здійснювати нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері.
Зазначимо, президент вважав, що положення первісної версії законопроєкту не створювали завершених правових механізмів, необхідних для його реалізації, та не відповідали конституційним вимогам правової визначеності.Закон ухвалили ще у вересні 2021 року. У жовтні президент наклав вето на нього, попросивши, щоб ринок віртуальних активів регулювала Національна комісія з цінних паперів. У початковій версії документа для цього створювався новий орган влади. Комісія з цінних паперів видаватиме дозволи на криптопослуги та моніторитиме сферу.
У першому читанні законопроєкт ухвалили ще у грудні 2020 року, зареєстрований у парламенті він був улітку того ж року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі