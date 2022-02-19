В Україні легалізували криптовалюту, криптообмінники та криптобіржі

15:17 17 лютий Київ, Україна

Українські парламентарі 301 голосом ухвалили закон президента України "Про віртуальні активи", цього разу було враховано всі поправки Володимира Зеленського. При голосуванні за законопроєкт проти виступили 2 депутати, утрималися – 39.



Документ на засіданні парламенту подав голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов.



Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі, що закон дозволить запустити легальний ринок віртуальних активів в Україні.

"Сьогодні потенціал світової криптоіндустрії визначається мільярдами інвестицій. Ми вже входимо до топ-5 країн-криптолідерів. Проте в Україні криптоактиви й досі у тіні. Закон дозволяє це змінити та детінізувати новий сектор економіки. Криптообмінники та криптобіржі зможуть працювати легально, а українці – захистити свої активи від можливих зловживань чи шахрайства”, – пояснив він суть документа.

Федоров зазначив, що для повноцінного запуску ринку віртуальних активів потрібно змінити Податковий та Цивільний кодекси.



У пресслужбі Мінцифри додали, що іноземні та українські криптокомпанії зможуть працювати офіційно, а українці отримають захищений доступ до світового ринку віртуальних активів. Банки зможуть відкривати рахунки для криптокомпаній, а люди зможуть задекларувати прибутки у віртуальних активах.

Іншими словами, документ передбачає угоди з продажу/обміну/переказу віртуальних активів.

Згідно зі змінами, регулюватиме ринок віртуальних активів Національна комісія з цінних паперів.



Нацкомісія з цінних паперів буде:



формувати та реалізовувати політику в галузі віртуальних активів;

визначати порядок обігу віртуальних активів;

видавати дозволи постачальникам послуг віртуальних активів;

здійснювати нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері.