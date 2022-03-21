В Україні закінчилися «кадировці» - СБУ

Про великі втрати бійців Рамзана Кадирова та їх повернення до Чечні повідомляють контррозвідники Служби безпеки України.
За час перебування в Україні кадировці втратили сотні бійців і 13 березня повернулися до Грозного.
4 березня прибув ще один загін військ нацгвардії Чечні – близько 1200 осіб. Свій табір «кадировці» облаштували у лісі під Бородянкою. Як стверджують у СБУ, одного разу вночі у таборі було підірвано боєкомплект, частина бійців загинули.
За повідомленням уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, «кадировці» захопили психоневрологічний інтернат у Бородянці Київської області, де на той момент було 600 осіб.
Зрештою, за даними контррозвідки СБУ, 13 березня їх вивели з території Київської області через Білорусь і далі повітряним транспортом до Чечні. Водночас Рамзан Кадиров цими днями заявив, що відправляє в Україну ще тисячу своїх бійців.
Зрештою, за даними контррозвідки СБУ, 13 березня їх вивели з території Київської області через Білорусь і далі повітряним транспортом до Чечні. Водночас Рамзан Кадиров цими днями заявив, що відправляє в Україну ще тисячу своїх бійців.
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