В Україні закінчилися «кадировці» - СБУ

12:02 20 березня Київ, Україна

Про великі втрати бійців Рамзана Кадирова та їх повернення до Чечні повідомляють контррозвідники Служби безпеки України.



За час перебування в Україні кадировці втратили сотні бійців і 13 березня повернулися до Грозного.

«26 лютого на українську землю в районі держтомельського аеропорту під час спроби десантної операції спробувало зайти 450 «кадировців». Не вийшло. Частина все ж таки змогла висадитися з одного з літаків і була обстріляна прямо на злітній смузі. Загальні втрати бійців Кадирова за період з 26 по 28 лютого становили кілька сотень бійців», – розповів представник контррозвідки СБУ

4 березня прибув ще один загін військ нацгвардії Чечні – близько 1200 осіб. Свій табір «кадировці» облаштували у лісі під Бородянкою. Як стверджують у СБУ, одного разу вночі у таборі було підірвано боєкомплект, частина бійців загинули.

«З цього часу вони почали діяти обережніше та розбилися на кілька груп.. Але безпосередньо в боях не брали участі, а займалися лише тим, що «кошмарили» місцеве населення у районі Бородянки, Бабинців, Катюжанки та аж до Лютижу. Паралельно знімаючи різні відео для соцмереж», - кажуть у контррозвідці СБУ.

За повідомленням уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, «кадировці» захопили психоневрологічний інтернат у Бородянці Київської області, де на той момент було 600 осіб.



Зрештою, за даними контррозвідки СБУ, 13 березня їх вивели з території Київської області через Білорусь і далі повітряним транспортом до Чечні. Водночас Рамзан Кадиров цими днями заявив, що відправляє в Україну ще тисячу своїх бійців.