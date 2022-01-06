В Україні змінять великий Державний Герб

14:55 25 серпень Київ, Україна

З 1 жовтня 2020 року стартує проект, який передбачає зміну зовнішнього вигляду великого Державного Герба.



Проект постанови Верховної Ради підтримали 279 народних депутатів України.



"Доручити Кабінету міністрів України провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України в наступні етапи:

на 1 жовтня 2020 року утворити організаційний комітет, розробити і затвердити відповідні положення, а також вирішити питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу.

утворити організаційний комітет, розробити і затвердити відповідні положення, а також вирішити питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу. на 1 листопада 2020 року здійснити всебічне громадське обговорення ескізу великого Державного Герба України.

здійснити всебічне громадське обговорення ескізу великого Державного Герба України. 1 грудня 2020 року визначити переможця і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції, встановлені за результатами конкурсу ", - йдеться в тексті постанови.

Нагадаємо, комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти в цілому проект постанови про обрання до 1 грудня 2020 року великого Державного Герба України.



