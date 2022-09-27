В Україні через війну зменшилися запаси зерна

Незважаючи на те, що Україна відновлює експорт зерна, світ рухається до найменших запасів агропродукції за останні роки через те, що постачання не такі об'ємні, як раніше.
Про це пише Reuters з посиланням на дані щодо постачання зерна та прогнозів урожаю.
Імпортери, виробники продуктів харчування та тваринники сподівалися, що доступність урожаю покращиться після того, як цього літа Україна, вражена війною, відновила постачання з чорноморських портів, а американські фермери висадили великі врожаї.
Імпортери, виробники продуктів харчування та тваринники сподівалися, що доступність урожаю покращиться після того, як цього літа Україна, вражена війною, відновила постачання з чорноморських портів, а американські фермери висадили великі врожаї.
До кінця врожайного 2022/23 року світових запасів кукурудзи вистачить лише на 80 днів споживання, що на 28% менше, ніж п'ять років тому, і є найнижчим рівнем з 2010/11, згідно з даними, зібраними для Reuters Міжнародною радою з зерна.
У зв'язку з цим світові чиновники стурбовані.
Так, Світовий банк виділив 30 мільярдів доларів США для компенсації дефіциту продовольства, що погіршився внаслідок війни, а президент США Джо Байден минулого тижня оголосив про виділення майже 3 мільярдів доларів додаткового фінансування для продовольчої безпеки.
У зв'язку з цим світові чиновники стурбовані.
Так, Світовий банк виділив 30 мільярдів доларів США для компенсації дефіциту продовольства, що погіршився внаслідок війни, а президент США Джо Байден минулого тижня оголосив про виділення майже 3 мільярдів доларів додаткового фінансування для продовольчої безпеки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі