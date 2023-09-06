В Україні триває випробування різної далекобійної та високоточної зброї - ГУР

11:51 02 вересня Київ, Україна

На відміну від росії, у застосуванні зброї українська армія віддає перевагу сучасності, технологічності та вищій точності. Як заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, наразі в Україні ведеться випробування різної далекобійної та високоточної зброї, причому йдеться не лише про ту, про яку раніше говорили президент Володимир Зеленський та секретар РНБО Олексій Данилов.

Він підкреслив, що ця зброя надзвичайно якісна, високоточна та ефективна.

"У нас немає такої розкоші, як завалювати територію росії різним мотлохом. Я думаю, ворогові має бути приємно, що такі сучасні розробки летять на його територію. Зрештою, вони ж щось розраховували, коли нападали на Україну", - додав представник ГУР.

Він зазначив, що результати використання згаданої зброї – обнадійливі та позитивні.

Говорячи про характеристики такої зброї, Юсов зазначив, що вона здатна долати велику відстань.

Нагадаємо, 31 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно застосувала далекобійну зброю на відстань 700 кілометрів.

Раніше ЗМІ повідомили, що Україна удосконалить крилаті ракети власного виробництва Нептун, щоб вони зрештою змогли долетіти до москви та інших регіонів росії.