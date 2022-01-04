В Україні хочуть заборонити заходи із залученням тварин

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується заборонити проведення видовищних заходів із залученням тварин.
Законопроєкт №5406 вносить зміни в законодавство з питань захисту тварин від жорстокого поводження в розважальній діяльності.
Ініціаторами виступили народні депутати Микола Галушко, Олександр Качура, Павло Павлиш ("Слуга народу") і Анна Скороход ("За майбутнє").
У документі пропонується встановити заборону на такі видовищні заходи із залученням тварин:
У документі пропонується встановити заборону на такі видовищні заходи із залученням тварин:
- контактний зоопарк,
- пересувний звіринець,
- бої тварин (собачі, півнячі і т.д.),
- нацьковування тварин одна на одну,
- циркові виступи із залученням тварин.
Тварин, які використовувалися в цирках і належать державі, передадуть до спеціальних центрів реабілітації. За словами Качури, в Україні будуть створюватися центри реабілітації для порятунку, утримання та лікування диких тварин, які потрапили в результаті травми, стихійного лиха, незаконного вилучення з природного середовища і т.д. У таких центрах вони будуть проходити фізичну та психологічну реабілітацію з можливістю повернення в дику природу або подальшого довічного утримання.
Згідно зі звітом Національного цирку України за 2020 рік, на балансі держпідприємства перебувають 89 тварин, в тому числі і екзотичних.
Згідно зі звітом Національного цирку України за 2020 рік, на балансі держпідприємства перебувають 89 тварин, в тому числі і екзотичних.
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