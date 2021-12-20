В Україні хочуть поновити інститут держмовлення для боротьби з інформаційною війною

15:52 30 листопад Київ, Україна

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда повідомив про розробку законопроєкту про відновлення інституту державного телевізійного та радіомовлення.

Про це він написав 30 листопада на своїй фейсбук-сторінці.

За його словами, на початку 2022 року законопроєкт буде внесено до Верховної Ради.

“Ми маємо відновити інститут державного телевізійного та радіомовлення, щоб мати можливість протистояти у цій інформаційній війні з Росією. Тільки Україна не має жодного свого каналу, і вона не може впливати на інші ЗМІ з метою безпеки країни. Пропоную не марнувати час і створити державний інформаційний концерн, який буде замовником якісного національного контенту у незалежних українських творчих виробників, молодих художників”, – написав він.

За його словами, держава буде лише замовником контенту, а продукт поширюватиметься всіма телерадіоканалами: від загальнонаціональних до регіональних.

Він додав, що всі ЗМІ зможуть отримувати контент на конкурентній основі та отримають можливість вибору великої кількості якісного національного продукту.

“Зміна правил гри на інформаційному полі – це не якась забаганка, це вже питання виживання країни. Україна має отримати право на формування критеріїв та вимог до нашого національного контенту. І вони повинні дотримуватися всіма основними ЗМІ країни. Іншого захисту в інформаційній війні немає”, – написав депутат.