В Україні хочуть посилити покарання за службову недбалість

16:53 02 червень Київ, Україна

Верховна Рада схвалила покарання до 10 років позбавлення волі за службову недбалість, яка призвела до смерті людей.



Відповідний законопроєкт №4634 Рада підтримала під час засідання 2 червня.



Закон вносить зміни до статті 367 Кримінального кодексу і передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тисячі - 85 тисяч гривень) або без такого.