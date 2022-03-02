В Україні хочуть посилити покарання за службову недбалість

Верховна Рада схвалила покарання до 10 років позбавлення волі за службову недбалість, яка призвела до смерті людей.
Відповідний законопроєкт №4634 Рада підтримала під час засідання 2 червня.
Закон вносить зміни до статті 367 Кримінального кодексу і передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тисячі - 85 тисяч гривень) або без такого.
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