В Україні хочуть дозволити самогоноваріння

14:40 01 жовтень Київ, Україна

Нардепи подали на розгляд законопроєкт, що передбачає скасування статті про адміністративні правопорушення щодо самогоноваріння в Україні.



Як зазначено в пояснювальній записці до документа, проєкт закону спрямований на скасування статті КУпАП, яка забороняє виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їхнього вироблення.



Ініціаторами проєкту є п'ять депутатів фракції "Слуга народу": Галина Третьякова, Ігор Фріс, Дмитро Любота, Анатолій Костюх і Максим Заремський.



Автори документа крім виробництва та зберігання самогону пропонують скасувати статтю КУпАП, яка передбачає відповідальність за придбання самогону або інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення.



За словами нардепів, даний законопроєкт націлений на врегулювання процедури самогоноваріння, оподаткування такої діяльності та створення норм і матеріально-технічної бази фізичних осіб, що займаються самогоноварінням.