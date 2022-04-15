В Україні хочуть змінити міру покарання засудженим до довічного

Комітет з питань правової політики розглянув проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини" (No 4048).
Згідно з низкою внесених правок, комітет рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт про зміну міри покарання засудженим до довічного ув'язнення з можливістю їхньої реінтеграції в суспільстві.
Про це повідомляє пресслужба Апарату ВРУ.
Відзначається, що цей законопроєкт пов'язаний з проєктом закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України та КПК України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини" (№ 4049).
Також в законопроєкті передбачене надання засудженому можливості ознайомлення з електронними копіями матеріалів кримінального провадження після набрання рішенням суду законної сили.
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