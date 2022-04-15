В Україні хочуть змінити міру покарання засудженим до довічного

18:14 24 листопада Київ, Україна

Комітет з питань правової політики розглянув проєкт з акону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини" (No 4048).

Згідно з низкою внесених правок, комітет рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт про зміну міри покарання засудженим до довічного ув'язнення з можливістю їхньої реінтеграції в суспільстві.

Про це повідомляє пресслужба Апарату ВРУ.

Відзначається, що цей законопроєкт пов'язаний з проєктом закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України та КПК України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини" (№ 4049).

"Законопроєкти пропонують внести зміни в чотирьох законодавчих актах з метою імплементації кількох рішень Європейського суду з прав людини. Пропоновані зміни стосуються можливості заміни покарання особам, засудженим до довічного ув'язнення, на термінове позбавлення волі і передбачають подальшу реінтеграцію в суспільство таких осіб", - йдеться в повідомленні.

Також в законопроєкті передбачене надання засудженому можливості ознайомлення з електронними копіями матеріалів кримінального провадження після набрання рішенням суду законної сили.