В Україні будуть карати за військові злочини: Верховна Рада прийняла закон

19:45 20 травень Київ, Україна

Закон про покарання за військові злочини, прийнятий Верховною Радою, повинен наблизити законодавство України до положень міжнародного гуманітарного і кримінального права.



Закон №2689 підтримали 248 нардепів.



У документі прописані особливості кримінальної відповідальності військових командирів, інших осіб, які фактично діють як військові командири, а також інших начальників за відповідні міжнародні злочини.



Крім того, визначено особливості кримінальної відповідальності за агресію, геноцид, злочини проти людяності і військові злочини; а також за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.



Відповідно до закону, публічні заклики до здійснення акту агресії або розв'язання збройного конфлікту неміжнародного характеру, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій або їхнє поширення караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.



За планування, підготовку, ініціювання або вчинення особою, яка спроможна фактично здійснювати контроль або керівництво політичними або військовими діями держави, акту агресії, який через його характер, серйозність і масштаб є грубим порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй, загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічно.



Умисне вбивство особи, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права, в зв'язку з міжнародним збройним конфліктом або збройним конфліктом неміжнародного характеру каратимуть позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним.

Від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі можна отримати за:

насильницьке переміщення населення як в межах держави, так і за ці межі;

залучення особи молодше 15 років до складу збройних сил і інших військових формувань, які беруть участь у збройному конфлікті;

позбавлення особи, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права, права на справедливе і належне судочинство;

наругу над людською гідністю;

захоплення або тримання особи як заручника;

незаконне позбавлення волі;

зґвалтування, сексуальну експлуатацію або будь-які інші форми сексуального насильства;

тортури чи інше нелюдське поводження, яким також вважається незаконне проведення будь-яких дослідів над людиною;

заподіяння тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Навмисне захоплення, пошкодження та знищення майна в умовах збройного конфлікту, якщо це не обґрунтовується військовою необхідністю, карається позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти років. У разі масштабних дій термін ув'язнення може бути збільшений до п'ятнадцяти років.



Від семи до дванадцяти років загрожує за умисне завдання удару по:

персоналу, об'єктам, матеріалам, обладнанню, транспортним засобам, які надають гуманітарну допомогу або входять до складу місії з підтримання миру відповідно до Статуту ООН;

будівлям, матеріалам, обладнанню, медичним установам або транспортним засобам, позначеним розпізнавальною емблемою або медичному персоналу з розпізнавальними знаками.

У разі смерті або важкого каліцтва потерпілого, ті ж дії спричинять тюремне ув'язнення на термін від десяти до п'ятнадцяти років або довічне.



Тяжкі тілесні ушкодження або смерть потерпілого, завдані з незаконним використанням під час конфлікту розпізнавальних знаків ООН або противника, тягнуть покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п'ятнадцяти років або довічне.