В Україні буде посилено захист об'єктів критичної інфраструктури

17:18 04 листопада Київ, Україна

Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації виконуватиме функції уповноваженого органу із захисту критичної інфраструктури.

Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.



Про це повідомляє Держспецзв'язку.



Згідно з документом, Держспецзв'язку виконуватиме функції уповноваженого органу захисту критичної інфраструктури України під час дії військового стану, а також протягом 12 місяців після його завершення.



Як зазначив голова служби Юрій Щиголь, створюється перелік об'єктів критичної інфраструктури (ОКІ), також буде сформовано та наповнено реєстр об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.

"Це дозволить проаналізувати рівень їхньої захищеності та посилити стійкість там, де необхідно, ефективніше виявляти загрози та запобігати їм, забезпечувати постійний та надійний захист таких об'єктів", - переконаний глава Держспецзв'язку.

За його словами, у служби є всі необхідні інструменти, технічна база та достатній кадровий потенціал для ефективного виконання покладених на неї нових завдань.