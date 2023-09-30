12:43 30 вересня Київ, Україна

Під час Міжнародного форуму оборонних індустрій, що відбувся у Києві, було вирішено створити в Україні спеціальний оборонний фонд. З такою пропозицією виступив президент Володимир Зеленський. Фінансування фонду вироблятиметься з дивідендів від національних оборонних активів і прибуток від продажу конфіскованих активів Росії.

"В Україні буде започатковано спеціальний оборонний фонд", – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, цей спецфонд забезпечить додаткові ресурси, зокрема для розвитку військових виробництв та підтримки відповідної співпраці для створення нових військових об'єктів та програм, необхідних для оборони.

"Ресурси фонду – це плюс до державних витрат на сферу оборони, оборонне виробництво та приватні інвестиції. Фонд наповнюватиметься за рахунок дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів", – розповів президент.

У рамках Міжнародного форуму оборонних індустрій українські компанії підписали 20 документів із іноземними партнерами. Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, на момент закриття форуму до Альянсу оборонних індустрій приєдналося 38 компаній із 19 країн.

Йдеться про угоди та меморандуми щодо виготовлення дронів, ремонту та виробництва бронетехніки та боєприпасів. Серед форматів співробітництва – спільне виробництво, обмін технологіями, постачання комплектуючих.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій.

Як повідомлялося, Україна та США розроблять план спільного виробництва зброї, включаючи системи протиповітряної оборони.