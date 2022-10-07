В Україні безробітні можуть підтверджувати свій статус дистанційно

20:11 10 березня Київ, Україна

У зв'язку з ростом захворюваності на коронавірус в країні, Кабінет Міністрів дозволив українцям підтверджувати статус безробітного дистанційно.



Відповідну постанову уряд прийняв у середу без обговорення.



Як пояснило Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства на сайті, постанова дозволяє безробітному підтверджувати свій статус на період карантину без відвідування центру зайнятості, а також збільшує з 10 до 30 днів термін подачі до центрів зайнятості документів для надання такого статусу в режимі онлайн.



Крім цього, вводиться дистанційне складання плану працевлаштування, а також передбачається право на проходження профпідготовки особам, звільненим з військової служби після участі в АТО після досягнення пенсійного віку.



Як відзначило Мінекономіки, документ також поширює право на отримання роботодавцями компенсації за сплату ЄСВ за працевлаштування непрацюючих осіб, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям.