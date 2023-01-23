В Україні заарештували два літаки російської компанії

В Україні за рішенням суду заарештовано два літаки Ан-148 російської компанії, яка перебуває під санкціями.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора у понеділок, 23 січня.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора у понеділок, 23 січня.
За даними слідства, 2021 року підсанкційне підприємство, використовуючи кіпрську офшорну компанію для обходу введених санкцій, уклало договір оренди цих літаків з українською компанією, яка використовувала їх у своїй господарській діяльності.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами пособництва державі-агресорові та колабораційній діяльності проводить Головне слідче управління СБУ (ч.1 ст.111-2, ч.4 ст.111-1 КК України).
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