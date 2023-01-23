В Україні заарештували два літаки російської компанії

15:59 23 січня Київ, Україна

В Україні за рішенням суду заарештовано два літаки Ан-148 російської компанії, яка перебуває під санкціями.



Про це повідомляє Офіс Генпрокурора у понеділок, 23 січня.

"Згідно з рішенням РНБО України, до компанії було застосовано персональні спеціальні економічні та інші санкції", – йдеться у повідомленні.



За даними слідства, 2021 року підсанкційне підприємство, використовуючи кіпрську офшорну компанію для обходу введених санкцій, уклало договір оренди цих літаків з українською компанією, яка використовувала їх у своїй господарській діяльності.

"Після повномасштабного вторгнення росії на територію України договори оренди були розірвані. Літаки повинні були бути вивезені з території України та доставлені до росії. Вартість літаків складає близько 10 млн євро", – зазначили у наглядовому відомстві.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами пособництва державі-агресорові та колабораційній діяльності проводить Головне слідче управління СБУ (ч.1 ст.111-2, ч.4 ст.111-1 КК України).