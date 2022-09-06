В Україні заарештували активи колишнього депутата держдуми росії

12:53 06 вересня Київ, Україна

В Україні заарештували корпоративні права та майно підприємств з виробництва паперу та картону на понад 1 мільярд гривень, власником яких є колишній депутат держдуми росії.

 
Про це повідомляють пресслужби БЕБ та Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що співробітники БЕБ виявили 9 підприємств, підконтрольних колишньому депутату державної думи росії, полковнику армії росії, які здійснювали діяльність на території України.
 
Зокрема, було викрито компанію, яка займається видавничою діяльністю та виробництвом паперових виробів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що посадові особи ухилилися від сплати податку на прибуток та земельного податку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету понад 132 млн грн", - йдеться у повідомленні.
 
Також встановлено, що співробітники товариства протягом 2019-2021 років купували автомобілі, нежитлові приміщення, обладнання тощо, що знаходилось у власності іншої компанії та було під заставою у банку, за заниженими цінами.

В рамках досудового розслідування досліджено фінансово-господарську діяльність зазначеної юридичної особи та встановлено, що один із комбінатів в Україні протягом тривалого часу під виглядом фінансової допомоги перераховував на користь згаданого товариства кошти на загальну суму понад 129 млн грн.
 
Такі дії були спрямовані на приховування походження коштів, тобто їхню фактичну легалізацію. Як виявилося, ці компанії пов'язані між собою", - додають у БЕБ.