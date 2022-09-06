В Україні заарештували активи колишнього депутата держдуми росії

12:53 06 вересня Київ, Україна

В Україні заарештували корпоративні права та майно підприємств з виробництва паперу та картону на понад 1 мільярд гривень, власником яких є колишній депутат держдуми росії.

Про це повідомляють пресслужби БЕБ та Офісу Генпрокурора.



Зазначається, що співробітники БЕБ виявили 9 підприємств, підконтрольних колишньому депутату державної думи росії, полковнику армії росії, які здійснювали діяльність на території України.

Зокрема, було викрито компанію, яка займається видавничою діяльністю та виробництвом паперових виробів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що посадові особи ухилилися від сплати податку на прибуток та земельного податку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету понад 132 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що співробітники товариства протягом 2019-2021 років купували автомобілі, нежитлові приміщення, обладнання тощо, що знаходилось у власності іншої компанії та було під заставою у банку, за заниженими цінами.



В рамках досудового розслідування досліджено фінансово-господарську діяльність зазначеної юридичної особи та встановлено, що один із комбінатів в Україні протягом тривалого часу під виглядом фінансової допомоги перераховував на користь згаданого товариства кошти на загальну суму понад 129 млн грн.