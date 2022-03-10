В Україні 9 березня діятиме евакуація за 7 маршрутами

Сьогодні, 9 березня, внаслідок домовленостей з російськими окупантами відкриваються гуманітарні коридори на низці маршрутів.
Військові згодні припинити вогонь з 9.00 до 21.00, повідомила на брифінгу міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Маршрути:
Маршрути:
- З Енергодару у напрямку Запоріжжя
- З Сум у напрямку Полтави
- З Маріуполя у напрямку Запоріжжя
- З Волновахи у напрямку Покровська
- З Ізюма у напрямку Лозової
- Київська область: з Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля до Києва (через Стоянка – Білгородка – Київ)
Окрема спецоперація проводитиметься у м. Ворзель. Там знаходиться Будинок малюка, де зараз перебуває 55 діток та 26 осіб персоналу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі