В Україні 9 березня діятиме евакуація за 7 маршрутами

10:26 09 березень Київ, Україна

Сьогодні, 9 березня, внаслідок домовленостей з російськими окупантами відкриваються гуманітарні коридори на низці маршрутів.

Військові згодні припинити вогонь з 9.00 до 21.00, повідомила на брифінгу міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



Маршрути:

З Енергодару у напрямку Запоріжжя

З Сум у напрямку Полтави

З Маріуполя у напрямку Запоріжжя

З Волновахи у напрямку Покровська

З Ізюма у напрямку Лозової

Київська область: з Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля до Києва (через Стоянка – Білгородка – Київ)

Окрема спецоперація проводитиметься у м. Ворзель. Там знаходиться Будинок малюка, де зараз перебуває 55 діток та 26 осіб персоналу.