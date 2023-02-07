До Туреччини мають прибути близько ста українських рятувальників для допомоги після землетрусу

17:29 07 лютого Київ, Україна

Майже сто українських рятувальників можуть прибути до Туреччини, яка постраждала від землетрусу, вже сьогодні. Про це на брифінгу заявив посол України у Туреччині Василь Боднар.

"Україна з першої години оголосила про готовність надати допомогу. Вже вийшов указ президента про надання допомоги, і на його виконання ДСНС направляє рятувальників десь у кількості до 100 осіб для надання допомоги Туреччині. За оптимістичним сценарієм наші рятувальники можуть прибути навіть сьогодні", - зазначив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Він додав, що деталі будуть надані найближчим часом відповідним відомством.



Бондар розповів, що для пошукових робіт у регіон землетрусу направлено місцевих та міжнародних рятувальників, турецьких військових, працівників жандармерії, поліції та Червоного Півмісяця. Крім того, допомагає велика кількість добровольців.

"Зараз, за наявною інформацією, понад п'ятдесят країн уже оголосили про надання допомоги, частина країн почала надсилати своїх рятувальників, хто направляє рятувальну техніку, літаки. Тобто допомагають хто чим може", - зазначив він.

Дипломат додав, що, крім того, Швеція, яка головує в ЄС, оголосила про найвищий рівень надзвичайної ситуації, а органи ЄС також допомагають Туреччині в подоланні наслідків землетрусу.