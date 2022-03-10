У Туреччині завершилися переговори Кулеби та Лаврова

12:34 10 березень Київ, Україна

У турецькій Анталії завершилися переговори між главою МЗС України Дмитром Кулебою та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Переговори тривали приблизно півтори години.



На зустрічі обговорювалися питання відкриття гуманітарних коридорів та режим припинення вогню.

«Зупинку вогню Росія пов'язує із виконанням вимог Путіна на адресу України. Україна не здалася і не здасться. Ми готові до дипломатичних рішень, але, поки їх немає, самовіддано захищатимемо нашу землю від російської агресії», - повідомив Кулеба.

"На інші країни ми нападати не плануємо, ми й на Україну не нападали", - прокоментував зустріч Лавров.

"Ми не хочемо мілітаризації України, не хочемо збереження тенденції до побудови в Україні неонацистської держави", - додав Лавров.