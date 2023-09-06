У Туреччині заклали другий корабель для України

У Стамбулі відбулася церемонія закладки корабля класу "корвет" для Військово-морських сил України, повідомили у пресслужбі ВМС.
Це вже другий корабель типу "ADA", який Туреччина передасть Україні. Перший корвет було спущено на воду 2 жовтня 2022 року.
Церемонію закладки провели на одному із суднобудівних підприємств у Стамбулі. На заході були присутні заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов та начальник штабу ВМС України віцеадмірал Андрій Тарасов.
У ВМС додали, що всі роботи виконуються відповідно до графіків та укладених договорів.
Це вже другий корабель типу "ADA", який Туреччина передасть Україні. Перший корвет було спущено на воду 2 жовтня 2022 року.
Церемонію закладки провели на одному із суднобудівних підприємств у Стамбулі. На заході були присутні заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов та начальник штабу ВМС України віцеадмірал Андрій Тарасов.
У ВМС додали, що всі роботи виконуються відповідно до графіків та укладених договорів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі